Valery Pearl tanzt mit dir

Es ist vielleicht eine der größten Überraschungen aus Hamburgs Dragqueen-Szene dieses Jahres: Polittranse und Party-Queen Valery Pearl steigt ins Musikgeschäft ein und ist mit ihrer ersten Single „Tanz mit mir“ und dazugehörigem Kiez-Video als Markenbotschafterin für und mit dem reeperbahnigen Team von Pauli Spirit auf digitaler Überholspur.

Über sein Coming-out lies Dennis, so der bürgerliche Vorname der Pearl, die Mopo einst wissen:

„Ich war echt ein Spätzünder! Mit 19 Jahren hab' ich gespürt, dass da mehr Interesse an Jungs ist. Also habe ich meinen Mut zusammengenommen und mich bei meiner Familie geoutet. Die sind total ausgerastet ­– sie waren alle froh, dass mal einer gegen den Strom schwimmt! Vor allem meine Mutter fand es toll. Damals konnte ich mir aber nicht vorstellen, in solchen Fummeln wie heute rumzulaufen."

Das bestätigte Valery auch noch einmal, als hinnerk mit ihr zusammen (natürlich corona-konform digital) über den neuen Lebensabschnitt sprach und den gute Laune verbreitenden Song „Tanz mit mir“ erstmalig auf die Ohren und das Video auf die Netzhaut bekam. „Gut so“ haben wir gesagt, denn die poppige Fusion-Nummer aus House, Schlager und Balkan-Pop aus den Händen von Erfolgsliedermacher Ole Feddersen würde zwar ohne verrucht-glitzerndes Video auch definitiv seinen Weg in die Gehörgänge finden und dort verfangen, aber im Fummel in der Wunderbar ist das audiovisuelle Spaßfeuerwerk erst richtig komplett.

„Ein bisschen Polka vom Balkon, ein bisschen Akkordeon vom Kiez, übrigens genauso von Valery gespielt wie die Vocals von ihr eingesungen sind“

haben uns das Team von Pauli Spirit und Valery versichert und wir können uns das nur allerbestens vorstellen: Babylon Berlin trifft auf Hamburg Kiez – und das auch noch im schwulen Wohnzimmer der Meile.

× Erweitern Auf der Reeperbahn nachts ... WunderBar!

Im Flair der 1920er-Jahre tanzt sich Dennis nebst Burlesque-Damen in die Herzen und öffnet damit tatsächlich ein ganz neues Kapitel der sonst zwar partiösen (man denke an die bis heute andauernden Corona-Balkon-DJ-Gigs in der Langen Reihe) aber eben viel mehr aktivistischen Kunstfigur Valery Pearl (Pride Award 2016, Kochbuch „Kiezküche//Refugees Welcome“, Polittranse trifft Senatorin zur Organisation von Wohnungen für Geflüchtete im hinnerk). Wir tanzen immer gern mit dir, Valery!

Erhältlich als Download oder Stream überall (iTunes, Spotify, Amazon, ...) und unter www.pauli-spirit.de!

GEWINNE

Das Team von Pauli Spirit stellt hinnerk freundlicherweise 5x Unisex-Düfte KIEZ und 10x Tester + Download zur Verfügung. Damit auch Nicht-Kiezianer in das Lebensgefühl eines weltberühmten Hamburger Stadtteils und seiner Neuinterpretation durch die queeren und kreativen Geister von St. Pauli reinschnuppern können.