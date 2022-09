Villa Salomon – Kunst in Hamburg

Unter anderem Björn Holzweg und Darko C. Nikolic sind bei der Gruppenausstellung namens „KNOTENPUNKT in der Villa Salomon“ dabei. Los geht es heute um 19 Uhr.

Immer nur Berlin? Nein! Auch in der schönen norddeutschen Hafenstadt an der Elbe gibt es spannende künstlerische Positionen verschiedenster Genres zu erleben und zu genießen. Zum Beispiel bei dieser Gruppenausstellung in edlem Ambiente.