„Wähl Liebe“: Aktionstag zur Bundestagswahl

Hamburg Pride e.V. setzt ein Zeichen für Vielfalt und Demokratie: Als Erstunterzeichner beteiligt sich der Verein an der bundesweiten Kampagne „Wähl Liebe“, die im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 ins Leben gerufen wurde. Ziel der Kampagne ist es, (Nicht-)Wähler*innen für die Rechte der queeren Community zu sensibilisieren und dazu zu motivieren, am 23. Februar 2025 demokratische Parteien zu wählen, die für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung stehen.

Ein starkes Zeichen gegen Populismus und Hass

Jenny Saitzek und Christoph Kahrmann, Co-Vorsitzende von Hamburg Pride e.V., betonen die Bedeutung der kommenden Wahl:

„Die Bundestagswahlen 2025 haben eine entscheidende Bedeutung für queeres Leben in Deutschland. In der LGBTIQ*-Community wächst die Sorge vor einem Rollback und Rückschritt, denn populistische Parteien schüren immer lauter Hass und Hetze gegen queere Menschen und andere gesellschaftliche Minderheiten. Dem stellen wir uns mit der Kampagne ‚Wähl Liebe‘ entschlossen entgegen: Vielfalt, Zusammenhalt und der Schutz von Minderheiten sind nicht verhandelbar – sie sind das Rückgrat einer starken und freien Stadtgesellschaft.“

Die Kampagne setzt ein klares Signal gegen die zunehmenden Angriffe auf queere Menschen und Einrichtungen. Ein besonders beunruhigendes Beispiel ereignete sich während der Pride Week 2024 in Hamburg, als die Regenbogenflagge am Rathaus beschädigt wurde – ein Vorfall, der zeigt, wie wichtig der Schutz demokratischer Werte ist.

Demokratie als Fundament für Sicherheit und Freiheit

Hamburg Pride e.V. sieht die Wahl 2025 als entscheidenden Moment, um Haltung für Demokratie und Menschenrechte zu zeigen. Saitzek und Kahrmann erklären:

„Die liberale Demokratie ist weit mehr als ein abstrakter Begriff – sie ist das Fundament dafür, dass wir in Sicherheit, Würde und Freiheit leben können. Dieses Fundament gerät zunehmend ins Wanken. Umso entschiedener müssen wir bei den kommenden Wahlen Haltung zeigen und für diese unverhandelbaren Werte kämpfen.“

Zudem fordert Hamburg Pride e.V. von der nächsten Bundesregierung wirksame Maßnahmen, darunter den umfassenden Schutz queerer Menschen und eine Verbesserung der Strategien zur Bekämpfung von Hasskriminalität.

Bundesweiter Aktionstag am 15. Februar 2025

Ein zentraler Bestandteil der Kampagne ist der „Wähl Liebe Aktionstag“ am 15. Februar 2025. Auch in Hamburg wird dieser Tag mit einer großen Kundgebung auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn begangen. Um „5 vor 12“ soll ein deutliches Zeichen für Demokratie und gegen Hass gesetzt werden. Weitere Informationen dazu werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Über die Kampagne „Wähl Liebe“

Die Kampagne wurde vom CSD Deutschland e.V., dem Dachverband der deutschen Christopher Street Day-Vereine, ins Leben gerufen. Neben Social-Media-Aktivitäten bietet die Website www.waehl-liebe.de umfassende Informationen dazu, wie Parteien sich zu queeren Themen und dem Schutz der Demokratie positionieren.

Zu den Forderungen der Kampagne an die künftige Bundesregierung gehören:

• Die Aufnahme queerer Menschen ins Grundgesetz

• Die finanzielle Absicherung queerer Projekte

• Ein besserer Schutz vor Hasskriminalität und Hatespeech

Mit „Wähl Liebe“ ruft Hamburg Pride e.V. dazu auf, am 23. Februar 2025 mit Bedacht zu wählen und ein starkes Signal für Vielfalt, Toleranz und Menschenrechte zu setzen. Denn:

➡️ Kreuze setzen statt Grenzen – für eine freie, bunte und solidarische Gesellschaft.