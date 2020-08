Waschbrettbauch im Liegen

× Erweitern Foto: M. Somenek truSculpt 2

Wie den Body schnell wieder in Form bringen? „Die ideale Ergänzung zu Sporteinheiten ist gezielte Muskelstimulation mit Radiofrequenzwellen, nämlich durch das neuartige ‚truSculpt’“, sagt der Hamburger Dermatologe und Spezialist für ästhetische Chirurgie Dr. Welf Prager. Über sechszehn einzeln angebrachte Pads bekommen die zu definierenden Muskelgruppen dabei gezielt Impulse. Diese „multidirektionale Stimulationstechnologie (MDS)" regt sie an, sich zu kräftigen und in der Folge mehr Energie zu verbrauchen. Gleichzeitig kommt es zu einer Freisetzung von Fettsäuren und damit zum Fett-Abbau in diesen Regionen. Anders als die in Studios oft angebotene „Elektro-Muskelstimulation“ erreicht truSculpt auch die tiefer liegenden Muskelschichten und ist daher viel effektiver.

× Erweitern Foto: L. Zanetti truSculpt 3

Auch zur Straffung der Haut nach dem Gewichtsverlust gibt es eine neue sanfte Methode, nämlich „Renuvion". „Hier arbeiten wir jetzt erfolgreich mit Heliumplasma-Energie", erklärt Dr. Prager. „Vereinfacht gesagt werden die schlaffen Körperstellen punktgenau erhitzt und sofort wieder abgekühlt." Der Clou: Das Gewebe strafft sich dadurch nicht nur, sondern bildet auch neue stützende Kollagenfasern.

Prager & Partner, Hemmingstedter Weg 168, Hamburg, www.derma-hamburg.de, www.facebook.com/Pragerundpartner/, www.instagram.com/welf.prager/