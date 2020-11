Welt-AIDS-Tag 2020

× Erweitern Candle Light Walk

Corona verändert vieles, aber nicht alles. Auch in diesem Jahr soll es wieder ein starkes Zeichen am Vorabend des Welt-AIDS-Tags geben: Einen Gottesdienst mit Bischöfin Kirsten Fehrs und einen Candle Light Walk durch die Straßen von St. Georg. Der Gottesdienst fand am Montag, 30. November ab 18 Uhr in der Hl. Dreieinigkeitskirche am St. Georgs Kirchhof statt. Bischöfin Kirsten Fehrs hielt die Predigt und der lesbisch-schwule Chor Belle Alliance sang. Es galten die üblichen Regeln zu Abstand und Hygiene, die Zahl der Teilnehmenden war begrenzt. Ab 19.15 Uhr schloss sich der Candle Light Walk an, los ging es vor der Hl. Dreieinigkeitskirche. Mit Kerzenlicht sollte an Opfer von AIDS erinnert und zugleich ein Zeichen der Solidarität mit Infizierten und Ausgegrenzten gesetzt werden. Ziel war der Hansaplatz, wo der Umzug mit einem Punsch unter freiem Himmel endete. „positiv leben&lieben“-Pastor Thomas Lienau-Becker und „Hein & Fiete“- Chef Marc Grenz: „In diesem Jahr ist der Welt-AIDS-Tag besonders wichtig. Es gibt nicht nur Corona. Nach wie vor erkranken Menschen an AIDS und werden wegen ihrer HIV-Infektion diskriminiert. Und von den Erfahrungen des Lebens mit HIV lässt sich einiges lernen.“

www.heinfiete.de / www.aidsseelsorge.de