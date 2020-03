Wie politisch geht Schlager, Hubertus Borck?

Foto: Howard Banister Hubertus Borck, ist der Autor und war kreative Kopf des Hamburger Musik-Comedy Duos Bo Doerek, das bis zu seiner Trennung 2007 zum festen Bestandteil der deutschen Comedyszene gehörte. Unser Interview zur Jubelfeier der zehnjährigen Bühnenabstinenz des Duos stellt ihn HIER genauer vor.

Mit „Zweimal um die Welt - Oder wohin will Oma?“ präsentiert das First Stage Theater seine erste Hausproduktion mit den besten Schlagern der 70er & 80er Jahre. Hubertus Borck* ist verantwortlich für Buch und Inszenierung. Der Titel entstand übrigens vor der Umweltsau Oma des WDR, schlägt aber in eine ähnliche Kerbe.

Warum machst du (noch) eine Schlagerrevue?

„Wie scheiße du Musicals findest, haben wir gestern wieder gezeigt bekommen. Kannst du dir vorstellen fürs First Stage eine Schlagerrevue zu produzieren?“ So sprach mich Thomas 2017 an. Ich habe nur leise „tschüüüss“ gedacht und gesagt, ich sei dafür der Falsche. Wenn die Welt etwas nicht braucht, ist das noch eine Prilblumen- und Schlagershow. Wir haben als Bo Derek in den 1990ern unsere Pflicht Schuldigkeit diesbezüglich mehr als getan. Nach einem Monat des drauf Rumdenkens habe ich mich aber dann doch anders entschieden.

Warum?

Weil ich die Chance nutzen wollte, die gesellschaftlichen Spannungen in diesem Format zu kommentieren. Schon bei Bo Doerek sind es die riskanteren Witze gewesen, die uns hinterhergetragen wurden. „Björn Hocke und das Mutterverdienstreuz“ war ein Witz unserer Revivalshow im Schmidt Theater 2017. Da kamen dann schon einige Kommentare aus einer bestimmten politischen Ecke. Das war aber gewollt. Und ich habe jetzt halt noch etwas deutlicher zugeschlagen. Außerdem wollte ich seit Jahren Diana Böge und Alexandra Doerk zusammen auf die Bühne bekommen.

× Erweitern Foto: Dennis Mundkowski

Also. Wie politisch geht Schlager?

Du brauchst natürlich Uffta-Uffta, damit so eine Show auch richtig Spaß macht. Aber es gibt so unglaublich viel Material dieses Genres, das auch künstlerisch so hochwertig ist, dass es die Stimmen der Darsteller*innen fordert. Die Schere im Kopf erzeigen wir dadurch, dass wir Texte in den Kontext unserer Geschichte stellen und sie dadurch eine völlig andere Bedeutung bekommen. Es schüttelt einen fast ein bisschen.

× Erweitern Foto: Dennis Mundkowski

Das Gummiboot?

Zum Beispiel: Man geht nicht mit dem knallroten Gummiboot auf die Flucht.

Kann man darüber Witze machen?

Wir machen darüber keinen Witz. Es ist ein Moment in der Show, der dazu führt, nachzudenken. Aus einer Partystimmung heraus wird dir hoffentlich bewusst, dass es keine Diskussion darüber geben kann, ob das Retten von Menschenleben eine Straftat ist. Satire spielt mit der Überhöhung, mit der Grenzüberschreitung. Niemand wird denken, dass wir uns darüber lustig machen.

× Erweitern Foto: Dennis Mundkowski Oma, Schlager, Motorrad. Beim WDR gehen die Alarmsirenen an

Und Oma Martha?

Erzählt in einer Szene von ihrer Flucht 1944 nach Hamburg. Dem syrischen Krankenfleger, der seine Geschichte erzählt. Ich muss nicht den Zeigefinger erheben, um die Parallelen bewusst zu machen. Das ergibt sich aus der Story von alleine und mit viel Unterhaltungswert. Ich verspreche, dass der Schlagerfan sich über die Musik und den Gesang sehr freuen wird.

Trotzdem lockt ihr doch die Schlagerfans mit unverdächtigem Layout?

Naja. Irgendwo haben wir glaube ich das Wort Satire versteckt. Außerdem kennen mich die Leute ja wohl! Und wenn nicht, kann ich das auch nicht ändern.

Was willst du den Leser*innen noch sagen?

Nachdem ich eigentlich gar nicht wollte, brenne ich inzwischen für die Show. Ich glaube, es ist ein unfassbar lustiger, gemeiner und sehr emotionaler Abend für jede Generation geworden ist. Dreimal auf Holz geklopft.

*Interview: Christian Knuth

„Zweimal um die Welt. Oder wohin will Oma?“, First Stage Theater, Thedestraße 15, Hamburg, Termine und Karten unter www.zweimalumdiewelt.com