Wir gratulieren Adam I., dem neuen „Schwulen Lüneburger Heidekönig“

× Erweitern Foto: I. Lenz Heidekönig

Foto: I. Lenz Heidekönig Im Jahr 2000 initiierte das Projekt Hin und Wech den ersten „Schwulen Heidekönig“. 2024 wurde es Adam.

Auch so geht LGBTIQ*-Sichtbarkeit: Am Samstag wurde im Fürstensaal des Lüneburger Rathauses der neue Heidekönig gewählt.

„Die Wahl hier im Herzen des Rathauses ist genau richtig so! Denn damit kommt der Heidekönig endlich da an, wo er hingehört: in der Mitte unserer Stadtgesellschaft“, so die Lüneburger Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch in ihrer Rede.

Der gebürtige Syrer Adam ist nun für ein Jahr der „Schwule Lüneburger Heidekönig“, der 19. bisher. Adam soll in seiner Funktion als Heidekönig „für Offenheit, Gleichstellung und Akzeptanz“ werben und die Region Lüneburg dabei repräsentieren. Zugleich steht er auch für eine tolerante Gesellschaft, die sich nicht vom rechten Mob auf Social Media oder im realen Leben einschüchtern lässt. Auch will er zeigen, dass schwul und Moslem durchaus sein kann. Ein Mann, der hoffen lässt und Gutes tun will. Wir gratulieren! Der Schwule Heidekönig auf Meta