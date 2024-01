Wir gratulieren zu 16 Jahren 136°!

Foto: @136gradhamburg DJ aleXio DJ aleXio

Eigentlich sterben die meisten Partys nach fünf Jahren, die „136°“ lockt aber auch nach 16 Jahren noch die Klubber aus Hamburg und Umgebung an.

Weil sie sich immer wieder neu erfunden hat und auch neuste Trends gekonnt verarbeitet hat, ohne ihr Profil zu verfälschen.

Wir, das Team vom hinnerk gratulieren von Herzen! Gefeiert wird das Jubiläum am 3. Februar, eine Minute bevor es der 4. Februar wird, im populären moondoo an der Reeperbahn mit DJs wie Maringo und aleXio. Der Klub schaut von außen aus, wie aus einem Märchen, doch das täuscht, wie online verraten wird: „In den 50ern lockte hier das Hippodrome mit nackten Schönheiten, die auf Pferden durch die Manege ritten. In den 60ern wurde die 136 als Top Ten weltberühmt – hier spielten die Beatles, die Kinks, die Les Humphries und andere Helden der Beat Ära. In den 90ern machten die House-Nächte des La Cage von sich reden {...}“ Seit 2008 nun ist der Klub die (innen) glamouröse Heimat des moondoo, ein queerer Ort, der für alle(s) offen ist!

3.2., „16 years of 136grad“, moondoo Basement, Reeperbahn 136, 23:59 Uhr, www.gaypartyhamburg.de