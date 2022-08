Wolfsburg: 1. CSD in der Autostadt

× Erweitern CSD Wolfsburg Pride

Foto: M. Rädel Irrenhouse DJ Herzbeat ist ein prominenter Queer aus Wolfsburg

Am 19. August zeigt die Stadt mit dem bekannten Museum und all der modernen Beton- und Glas-Architektur ihre bunte Seite. Und die ist nicht nur farbenfroh, sondern macht auch die Belange der LGBTIQ*-Community sichtbar.

Mitorganisiert wurde dieser erste Wolfsburger Christopher-Street Day auch von der Grünen Jugend Wolfsburg, ob es ein Erfolg wird, steht nicht fest, aber, so verrät Vito Brullo den Kollegen von der Braunschweiger Zeitung: „100 Leute wären cool“ – na, da geht noch mehr!

Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York. Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern.

19. August: 15:30 Uhr Kundgebung vor dem Rathaus Wolfsburg, 16 Uhr Start der Demonstration durch die Fußgängerzone bis zum ZOB Wolfsburg