Habt ein WunderBares Wochenende!

Auf seiner Homepage stellt das Team der queeren Institution WunderBar klar, was #mensch in der populären Bar ohnehin sehr entspannt mitbekommt:

Hier in der Talstraße 14 an der legendären Reeperbahn sind „Woche für Woche hunderte junger Boys und gut aussehender Männer. Jeder, der Lust auf Feiern hat, ist bei uns willkommen, unabhängig vom Geschlecht, Alter oder der Orientierung.“ Aber zum Glück toben hier nicht nur Boys und Männer, die Welt ist vielfältig, die LGBTIQ*-Community auch. Und so ist auch die – singende – Dragqueen Amanda Cox sehr gerne hier – oder auch in der „Olivia Jones Bar“ (Große Freiheit 35, www.olivia-jones.de/bars-clubs/olivia-jones-bar).

