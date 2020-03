13. Szene-Derblecken

× Erweitern Foto: SzeneBleck SzeneBlecken 2020

Seit 2007 gibt es in München das "SzeneBlecken", angelehnt an den bekannten Starkbieranstich am Nockherberg. Doch anders als beim Paulaner wird hier nicht die hohe Politik durch den Kakao gezogen, der Schwerpunkt liegt vielmehr auf München und seiner LGBTIQ*-Community. Inzwischen ist das vorwiegend schwule Singspiel unter der Leitung des Kabarettisten Thomas Mack (Foto rechts) fester Bestandteil des Starkbier-Wochenendes in München. Was die Zuschauer am 13. März erwartet, bleibt natürlich, wie bei der großen Schwester am Nockherberg, streng geheim. Nur soviel sei verraten: Es muss mit dem "schlechtesten Passionsspiel aller Zeiten" gerechnet werden!

Freitag, 13. März, 20 Uhr, Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, Eintritt frei