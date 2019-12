Party-Marathon ins neue Jahr

Nichts weniger als "eine legendäre Nacht" versprechen die Veranstalter, wenn sie am 31.12. zur diesjährigen NYE&NYD-Party in den Blitz-Club einladen. Und das könnte auch funktionieren, denn mit den Playground & Cruise-Partys haben sie schon so manch beeindruckende Visitenkarte abgegeben! Zum Jahreswechsel steht nicht weniger als ein 24-Stunden-Rave an mit einem mega Line-Up von Marcel Dettmann bis Volvox oder DVS1 auf dem Programm. Insgesamt 16 DJs sorgen für den Sound zum Start in ein perfektes Jahr 2020 - seid dabei und sichert euch eure Tickets unter http://bit.ly/2BA1ydd

31.12., 23:59 bis 1.1., 23:59 Uhr, Blitz-Club, Museumsinsel 1