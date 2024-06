Am Samstag, den 8. Juni beginnen die „CSD-PrideWeeks“, am 22. Juni setzt dann die „45. Christopher Street Day München / Munich Pride“-Demo ein Zeichen für eine gerechte Gesellschaft und sorgt für Sichtbarkeit der vielfältigen LGBTIQ*-Community. Und es tut sich noch mehr!

Am 22. und 23. Juni kann #mensch zum Beispiel zusammen beim „CSD-RathausClubbing“ und beim „CSD-Straßenfest“ miteinander Lebensfreude teilen und sich so auch ganz einfach für eine tolerante Gesellschaft stark machen. Schriftlich wird dazu ergänzend Folgendes verraten: „Mit dem Motto Vereint in Vielfalt – gemeinsam gegen Rechts positioniert sich der CSD in München in diesem Jahr sehr eindeutig für Demokratie und Freiheit. Die Veranstalter*innen rufen dazu auf, spätestens am CSD-Wochenende vom 22. auf den 23. Juni sichtbar für diese Mission einzustehen. Das geht aber auch schon früher: Die PrideWeeks beginnen bereits am 8. Juni.“