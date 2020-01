AKTION Da schau her!

× Erweitern FOTO: Claudia Köppel Germering Kalender

Alljene, die noch keinen Kalender für 2020 erstanden haben, sei dieses regionale Schmankerl empfohlen. Alle Models sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Germering und der Erlös wird zu 100 Prozent genutzt, um deren wichtige ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen – und um den mittlerweile 30 Jahre alten Fitnessraum wieder auf Vordermann bringen zu können.

Natürlich sind wir hellhörig geworden als wir vom Vorstand kontaktiert und gebeten wurden, den Kalender in der LEO vorzustellen. Um es vorweg zu nehmen, alle Jungs sind „hetero“! Mei, des is a bisserl schad, tut aber der guten Sache keinen Abbruch, und mal ehrlich, wer kann da nein sagen, wenn sich gstandne Mannsbuider in einem modernen Fitnessraum ein paar weitere Muckis zulegen wollen? Vielleicht sehen wir die Resultate dann im nächsten Jahr in Form einer Neuauflage des Kalenders ...

Claudia Köppel mit ihrem Team aus Weiden war die Fotografin für dieses Projekt – und wie man sehen kann, hatten alle eine Mordsgaudi beim Shooting. Der schwarz-weiß Kalender im Din A3-Format kostet 15 Euro, zzgl. Versandkosten und kann über die Website bestellt werden.

www.ff-germering.de/kalender/