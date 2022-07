Alexander-Miklosy-Weg eingeweiht

× Erweitern Foto: Bernd Müller Alexander-Miklosy-Weg

Wer am Alten Südfriedhof die Pestalozzistraße entlang des Westermühlbaches schlendert, wird jetzt auf den Alexander-Miklosy-Weg treffen. Am 14. Juli wurde der von Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Ehren des beliebten Lokalpolitikers, der 18 Jahre lang den Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt leitete, eingeweiht. „Diese Benennung wird seinem Wirken gerecht", so Reiter in seiner Ansprache. „Wenn man einen Menschen vermisst, ist das der schönste Weg, sein Gedenken zu erhalten." Auch der aktuelle BA-Vorsitzende Benoit Blaser würdigte Miklosy als Vorbild und Sympathieträger, der auch mit der Opposition immer gut umgegangen sei: „Alexander hat einen großen Beitrag für das Stadtviertel geleistet."

Zur Einweihung waren Mitglieder des Stadtrates, des Bezirksausschusses, zahlreiche Freunde und Weggefährten sowie sein Mann Walter Pretz erschienen, der sichtlich gerührt aber auch humorvoll anmerkte: „Das hier hätte Alexander großen Spaß gemacht. Er schien ja immer bescheiden, aber ich glaube, er hat anders gedacht!"

Der Alexander-Miklosy-Weg beginnt auf der Höhe Pestalozzistraße 58 und endet am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz – im wahrsten Sinne des Wortes eine schöne Verbindung.