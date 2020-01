Anti-Gewalt-Projekt jetzt bayernweit

× Erweitern Foto: Sub AGP_Sub_Michael Plass

Homo- und transfeindliche Gewalt ist präsenter denn je, das hat auch München im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. "Dabei spiegeln die Zahlen die Realität nicht wider", so Sub-Zntrumsleiter Michael Plass (Bild). "Der Sicherheitsbericht der Polizei meldete 2019 sechs Straftaten, im Sub sind 56 eingegangen - die Dunkelziffer ist vermutlich extrem."

Bisher gab es vom Freistaat Bayern keine Gelder für LGBTIQ-Projekte. Im Ländervergleich ist Bayern trauriges Schlusslicht, als einziges Land ohne breit angelegtes LGBTIQ-Förderprogramm. Mit den Mitteln, die das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales jetzt für die Anti-Gewalt-Arbeit zur Verfügung stellt, setzt es ein historisches Zeichen und hat einen entsprechenden Antrag des schwulen Zentrums aufgenommen. Neben der Ausweitung dieses Projekts soll es künftig auch zwei in Augsburg und Nürnberg geben sowie weiter, auf Männer spezialisierte Hilfsangebote, die auch häusliche Gewalt umfassen.

Die Vollzeitstelle im Sub wird ab sofort zunächst für ein Jahr finanziert, um Beratung vor Ort, per Mail, via Hotline und Live-Chat zu ermöglichen. "Es ist ein Anfang", freut sich Sub-Zentrumsleiter Michael Plass (Bild). "Doch schon jetzt können wir sagen, dass wir künftig mehr Personal brauchen, denn die Stelle ist allein mit der Beratung ausgelastet."

Betroffene und Interessierte können sich beim Anti-Gewalt-Projekt informieren: agp.subonline.org oder unter der Hotline: 089/8563464-27.