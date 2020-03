Asylantrag ugandischer Lesbe bewilligt

× Erweitern Foto: Erwin Harbeck LeTRa-Wagen CSD 2019

Homosexualität steht im ostafrikanische Staat Uganda unter Strafe, "Verdächtige" werden angegriffen oder willkürlich eingesperrt, Politiker und Priester fordern öffentlich und weitgehend unwidersprochen die Todesstrafe. Aus diesem Grund war Frau L. bereits 2011 nach Deutschland geflohen. In ihrem Heimatland hatte man ihren Kiosk angezündet und einen Steckbrief mit ihrem Bild in der Öffentlichkeit verbreitet. Dennoch wurde ihr Asylantrag hierzulande zunächst abgelehnt. Das Gericht erkannte die ugandischen Gesetzestexte allein nicht als Asylgrund an, sondern forderte einen nachweisbaren Vollzug der Strafandrohung. Erst das Berufungsverfahren vor dem Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BVH) brachte am 9. März die erlösende Nachricht: Frau L. darf in München bleiben.

Ein großer Erfolg auch für die Lesbenberatungsstelle LeTRa, die seit Jahren mit ihrer Klientin dafür stritt. Am Morgen der Urteilsverkündung waren zahlreiche Aktivistinnen vor dem Gerichtsgebäude zu einer Kundgebung erschienen (LEO berichtete). Ein zweites Ziel des Verfahrens wurde jedoch verfehlt. Das Ergebnis taugt nicht als Präzedenzfall für andere Fälle ugandischer Geflüchteter. Denn das Bundesamt für Migration lenkte früh ein, weswegen das Gericht kein Urteil sprechen musste - was beispielhaft für andere Verfahren hätte sein können.

Dennoch: Die Freude bei Frau L., ihrer Lebensgefährtin und all´ ihren Unterstützerinnen aus München ist groß!