Auch die Bezirksausschüsse sind gewählt

× Erweitern Foto: CSD München CSD München

Vier Tage nach der Kommunalwahl sind auch die Stimmen in den 25 Bezirken der Landeshauptstadt ausgezählt. Auch hier sind die Grünen die großen Gewinner und sichern sich die Mehrheit Sieg in 15 Bezirken, die CSU erhalten die meisten Stimmen in acht, die SPD in zwei Bezirken.

Im "queeren Stadtviertel" Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt (BA 2) gewannen die Grünen 10% (+2 Sitze) hinzu und sind mit 45,5% bzw. elf von 25 Sitzen klar die stärkste Kraft. Es folgen CSU (17,7%, -2 Sitze) und SPD (17,1%, -2 Sitze) mit jeweils vier Sitzen. Rosa Liste verliert wie im Stadtrat fast 50% der Stimmen und kommt auf 7,6% (-1 Sitz). Neu dabei ist Die Linke (6,2%, +2 Sitze), die FDP gewinnt leicht (6,0%, +1 Sitz). Rosa Liste, Linke und FDP erhalten jeweils 2 Sitze. Ob Rosa Liste in ihrem Stammbezirk wie in den letzten 20 Jahren den Vorsitzenden wird stellen können, steht nach der ersten Sitzung des Bezirksausschusses (Termin noch unklar) fest.

Alle Ergebnisse der BA-Wahlen auf der Webseite des KVR:

https://www.wahlen-muenchen.de/ergebnisse/20200315bezirksausschusswahl/index.html