Augsburg: „Lovepop“ mit Bambi Mercury

Expand Foto: M. Rädel Bambi Mercury 2019 war Bambi bei „Queen of Drags“ mit dabei, weitere TV-Auftritte folgten.

Bambi Mercury (kleines Bild rechts), am 1. Februar gibt sich dieser Berliner Star als DJ im schönen Augsburg die Ehre. Los geht es in der Rockfabrik (Piccardstr. 6a) um 22 Uhr.

In Sachen Musik setzen die Veranstalter*innen am kommenden Samstag auf „Pop, Dance, House und Queer Classics“, wie online auf Social Media verraten wird. Verwöhnt wirst du von Anfang an, denn bis Mitternacht gibt es „Welcome-Shots“ von ENVY LARUE. Gut zu wissen: „Einlass ist ab 16 Jahren (mit Aufsichtsübertragung) und unter Vorbehalt).“ Wir wünschen viel Spaß! www.facebook.com/lovepopaugsburg

