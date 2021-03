Ausstellung: The Male Figure X

× Erweitern Bild: Robert C. Rore/Kunstbehandlung Adonis und Cupido

Die Gruppenausstellung „The Male Figure“ zählt zum Markenkern der Münchner Galerie Kunstbehandlung. In diesem Jahr ist die 10. Ausgabe dieses erfolgreichen Formates zu sehen.

Wie in den neun Jahren zuvor Jahren laden die Ausstellungsmacher Künstler aus allen Teilen der Welt zu einem Stelldichein mit den Münchner Kunstschaffenden ein, um möglichst neue Blickwinkel auf den Mann in der bildenden Kunst zu zeigen. Dazu gehören Gemälde, Papierarbeiten, Grafik und Skulpturen. Als optische Einladung dient eine Interpretation von Velázquez‘ Venus vor dem Spiegel durch den Münchner Künstler Robert C. Rore (Bild), worin sowohl die Venus selbst und der Putto durch Mannsbilder ersetzt sind.

Die Vernissage findet am 25. März ab 20 Uhr in Anwesenheit der Künstler statt, sofern dies die Corona-Lage beziehungsweise die Reisemöglichkeiten zulassen. Die Ausstellung ist als hybrides Format konzipiert und wird auch online präsentiert. Übrigens: 2021 feiert die Kunstbehandlung ihr 25. Jubiläum - wir gratulieren herzlich!

Kunstbehandlung, Müllerstr. 40, 80469 München, www.kunstbehandlung.com