Mit „Bang Bang“ durchs Sommerloch

„Der Applaus ist das Brot der Künstler - und unsere Künstler waren jetzt vier Monate auf Diät", so der künstlerische Dirketor Werner Buss bei der Premiere von „Bang Bang“, der neuen Show im GOP-Varieté am Maxmonument. Nicht weniger hingrig auf Show als die Künstler war das Publikum, das sich die erste Premiere nach über vier Monaten Zwangspause nicht entgehen lassen wollte. 200 Gäste hatten zur Premiere am 2. August an den Tischen, die streng nach Corona-Richtlinien mit zahlreichen Plexiglastrennwänden ausgestattet waren, Platz genommen - und erlebten einen Abend ganz in gewohnt anspruchsvoller, aber auch relaxter GOP-Manier.

„Bang Bang“ lässt den Style der 60-er auferstehen, optisch und musikalisch. Ob „These Boots Are Made for Walking" oder der Titel gebende Klassiker „Bang Bang“: zehn, in dieser Produktion mehrheitlich aus Kanada stammende Künstler, interpretierten die Songs mit Witz und Spielfreude als Jongleure, Kontorsionisten, Akrobaten oder Comedians. Besonderer Hingucker im Ensemble: der Australier Simon-James Reynolds, der seine Nummer an der schwingenen Pole-Stange als Drag in High-Heel-Stiefeln abslovierte.

Nicht die einzige Überraschung an einem Abend, der voll war mit großer Varieté-Kunst, Witz und einem charmanten Gesamtkonzept. Wer also den kulturellen Sommer-Blues in sich trägt: Hier lässt sich etwas dagegen tun!

Bang Bang, GOP Maximilianstr. 33, Mittwoch bis Freitag 20 Uhr, Samstag 17:30 und 21 Uhr, Sonntag 14 und 18 Uhr, www.variete.de