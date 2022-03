× Erweitern Foto: Verena Gremmer Ausstellung Becoming Kings

Drag Queens sind uns allen ein Begriff und steht für die Verwandlung in ein weibliches Wesen als kreativer Ausdruck queerer Persönlichkeit. Weniger bekannt jedoch ist, dass es auch Drag Kings gibt, also Frauen, die in männlichen Rollen auftreten. In ihrer Fotoserie „Becoming Kings“ zeigt Fotografin Verena Gremmer, die auch selber als Burlesque- und Drag-Performerin auf der Bühne steht, acht Münchner Drag Kings sowohl privat als auch in Drag. In den ergänzenden Statements wird der positive Einfluss deutlich, den die Kunstform auf ihr Alltagsleben hat. „In München, das sich so gerne als Kulturstadt bezeichnet, ist diese Ausstellung ein Plädoyer dafür, die sogenannte „Subkultur“, für die es mangels geeigneter Bühnen immer schwieriger wird, nicht ganz zu vergessen", mahnt Verena Gremmer.

Vernissage am 3. März um 17 Uhr, die Bilder sind bis 3. April in den Fenstern des LeZ - lesbisch-queeres Zentrum in der Müllerstraße 26 zu sehen. Im Bild: Performerin Ruby Tuesday.

https://verenagremmer.com/becomingkings