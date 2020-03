Benji Waters ist Bavarian Mr. Leather 2020

× Erweitern Foto: MLC München Benji Waters BMrL_ 2020

Wer die bayerische Leder- und Fetischszene als Bavarian Mr. Leather vertreten möchte, muss sich einer eingehenden Prüfung unterziehen. Während anderswo Kandidaten nach Mitternacht auf die Bühne von Clubs geschoben werden und das Publikum durch lautstarke Geräusche den Sieger ermitteln, ist die Münchner Wahl in ein vierstündigen Gala-Abend mit drei Talentrunden, einer Show und mehrgängigem Menü eingebunden.

Tja, „wer ko, der ko“, wie der Bayer sagt – und der veranstaltende Münchner Löwen Club, der kann! Auch in diesem Jahr waren rund 200 Gäste zur MLC-Gala im Oberangertheater erschienen und hatten in drei Wahlgängen die Möglichkeit, ihren Favoriten zu ermitteln.

Als Sieger des Abends stand gegen 23 Uhr Benji Waters fest. Der 31-jährige Produktmanager lebt in Nürnberg und ist seit vielen Jahren in der (Fetisch-) Community unterwegs. Er überzeugte mit Schlagfertigkeit, Charme und einem sicheren Auftreten - nicht zuletzt machte er auch beim „Bodycheck“ eine gute Figur. Benji Waters vertritt nun ein Jahr lang als Bavarian Mr. Leather die bayerische Leder- und Fetischszene im In- und Ausland. Er möchte vor allem Kontakt zu jüngeren Menschen suchen und als „Multikinkster“ Fetische jeglicher Couleur unter dem Dach der Lederszene vereinen.

Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg bei seinen Aufgaben!