Candle-Light-Event am 1.12.

× Erweitern Foto: Münchner Aids-Hilfe Candle Light Walk 2019

Aus dem traditionellen Candle Light Walk, der seit über 30 Jahren am 1.12. durch die Innenstadt zieht, wird heuer ein Candle-Light-Event. Da wegen der Corona-Pandemie kein Lichterzug durch die Stadt ziehen und es auch keine Abschlussveranstaltung in einer Kirche geben kann, veranstaltet die Münchner Aids-Hilfe ein stationäres Gedenken auf dem Odeonsplatz.

Am 1.12. findet vor der Feldherrenhalle von 19 bis 20 Uhr eine Stunde in Erinnerung an die Opfer der Immunschwächekrankheit statt. Aus dem MüAH-Vorstand spricht Michael Häuslmann, anschließend Aids-Seelsorger und Pfarrer Sebastian Kühnen zum Thema "Zusammenhalten - auch auf Distanz". Musikalisch umrahmt wird das Ganze von einem Ensemble des Rainbow Sound Orchestra unter der Leitung von Alexander Strauch.

Dienstag, 1.12., 19 bis 20 Uhr, Odeonsplatz München

Hinweis: In diesem Jahr kann es am Odeonsplatz keinen Teddy- und auch keinen Kerzenverkauf geben. Zudem gilt die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

www.muenchner-aidshilfe.de