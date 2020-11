× Erweitern Foto: Christmas-Follies Christmas-Follies 2020

In Coronazeiten muss man ja auch viele liebgewonnene Traditionen verzichten – auf diese jedoch nicht! Unter dem Motto „Livestream statt Lockdown" singen, spielen und tanzen die „Christmas Follies" Miss Piggy & Gene Pacale zusammen mit ihrem Gaststar France Delon und zwei Tänzern am Abend des 7.12. auf der Bühne des Oberangertheaters. Einzige Zuschauerin: eine Webcam, die das Spektakel live ins Internet überträgt. So könnt ihr weihnachtlichen Glamour zuhause über den Facebook-Kanal „Christmas Follies 2020" erleben – aber nur den ersten Teil!

Denn Kultur ist auch in Zeiten der Pandemie nicht umsonst und Künstler machen besonders harte Zeiten durch. Wer auch den zweiten Showteil erleben möchte, kann sich für 10 € einen Zugang kaufen, der es zudem ermöglicht, die komplette Show weitere drei Tage kostenlos anzusehen.

Genießt die Show und tut den Künstler etwas Gutes!

Montag, 7.12. 20 Uhr, https://live.dlevent.de