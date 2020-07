CSD München: „Das hat gerockt!"

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD-Muenchen_2020_Studio

Keine Parade, keine Straßenfest, kein RathausClubbing: Ausgerechnet zu seinem 40. Jubiläum konnten die Münchnerinnen und Münchner ihren CSD nicht so feiern, wie sie es gerne tun. Der CSD 2020 war eine Herausforderung - die unterm Strich aber hervorragend gemeistert wurde! Denn es war gelungen, sowohl Öffentlichkeit als auch Community-Feeling herzustellen. Auch wenn es anfangs noch regnerisch war: Rund 300 Menschen verteilten sich am Samstag gut gelaunt und infektionssicher in der Münchner Innenstadt. Auf exakt 45 Demo-Spots standen sie vom Marienplatz aus Richtung Sendlinger Tor, Odeonsplatz und Stachus drei Stunden lang gleich einem Regenbogennetz für die vielen LGBTI*-Initiativen der Stadt und deren politischen Forderungen ein – ein innovatives Konzept, das seinesgleichen sucht. Mit ihrer bloßen Anwesenheit erreichten die Münchner LGBTI*-Organisationen Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Samstag durch die Stadt flanierten. Tatsächlich war – trotz der Distanz – der Austausch mit den Passanten an manchen Stellen intensiver als in so manch regulärem CSD-Jahr, so berichteten Teilnehmende.

Im Live-Stream (Foto von der Studio-Kulisse) gab´s derweil von 12 bis 20 Uhr alles, was zu einem queeren Event gehört: Infos, Interviews, Drag-Shows, Gewinnspiele und jede Menge toller Sounds. Rund 1000 Gäste waren ständig online und verfolgten die Übertragung aus dem brandeuen lesbisch-queeren Zentrum LEZ, das von 20 bis 6 Uhr morgens zudem DJ-Sets aus mehreren Münchner Clubs sendete. „Das hat voll gerockt!" rief ein junger Mann am Abend in von der Straße Richtung Sendestudio.

Gute Nachrichten auch aus der Finanzabteilung: Dank der Startnext-Spendenkampagne und des CSD-Support-Shops konnten die drohenden Einnahmeverluste weitgehend ausgeglichen werden.

Es geht also auch einmal (aber bitte nur ein Mal!) ohne Straßenfest und Parade. Der 40. Geburtstag des Münchner CSD war trotz allem eine gelungene Feier. Dennoch: Beim CSD 2021 sollen wieder Zehntausende von Menschen für ein buntes, solidarisches München auf die Straße gehen und ihre Vielfalt miteinander feiern!

Bilder, Statistiken und Informationen zum Event unter www.csdmuenchen.de