CSD 2020: Niederbayern feiert!

× Erweitern Foto: Queer in Niederbayern Regenbogen-Einhorn

Auch wenn es sich für die Münchner Community ein bisschen so anfühlt: Die bayerische CSD-Saison 2020 ist keineswegs auf Livestreams im Internet beschränkt: Der Verein „Queer Niederbayern“ macht´s möglich! Am Samstag, den 26. September steigen gleich drei CSDs – und zwar live. In Straubing, Landshut und Kelheim soll die Community zeitgleich um 15 Uhr (unter Einhaltung aller geltenden Coronarichtlinien) für Sichtbarkeit und gleiche Rechte auf die Straße gehen und demonstrieren.

Für Straubing ist sogar CSD-Premiere! Um 16:30 Uhr geht´s nach der Demo auf dem Marktplatz weiter. Aus der Politik sind Bürgermeister Albert Solleder und die stellvertretende Landrätin Rosi Deser dabei, für den Soud sorgt die Band „Everbody Needs a Hobby!“ Auch Kelheim begeht den ersten CSD seiner Geschichte. Die Premiere wird am kommenden Samstag von 15 bis 17 Uhr auf dem Ludwigsplatz gefeiert. Für Landshut ist es bereits der zweite CSD, der ab 15 Uhr auf der Ringelstecher Wiese stattfindet. Hier gibt´s am Abend zuvor ab 18 Uhr ein Queer Beats Open Air im Rocket Club unter anderem mit der Künstlerin Bi-Män und DJ Nesstor.

Die Veranstalter vom Verein Queer Niederbayern versprechen in allen drei Städten „tolle Überraschungen und Promis", aktuelle Infos gibt es bei Facebook https://www.facebook.com/queerniederbayern

Übrigens: Wer zur Zeit nicht auf Menschenaufläufe steht, soll die CSDs auch in einem Livestream verfolgen können. Alle Infos: www.queer-niederbayern.de