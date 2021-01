CSD 2021: Wählt euer Motto!

× Erweitern Grafik: Frank Zuber CSD Motto 2021

Bereits Mitte Dezember wurde bei einem groß angelegten Online-Meeting darüber diskutiert, was die Münchner LGBTIQ*-Community bewegt: Zusammenhalt, Solidarität, der gemeinsame Kampf um Akzeptanz, die Rechte von Trans* und PoC, den Einsatz für Menschenrechte und vieles mehr. Daraus sind etliche gute Mottovorschläge entstanden, aus denen das CSD-Team fünf ausgewählt hat, die es nun der ganzen Szene zur Abstimmung vorstellt. Fest steht: englischsprachige Mottos sind offenbar ein "must have" ...

Und das sind die Kandidat_innen:

• Proud.Human.Queer

• Join our Trans*Mission!

• Unite diversity!

• It*s time for progress

• Together for a new queERA

Alle Vorschläge werden auf der Website des CSD vorgestellt und erläutert. Dort könnt ihr bis zum 31.1. für euren Liebling voten. Also: Gebt eure Stimme ab und sorgt für ein schlagkräftiges und aussagefähiges Motto 2021!

www.csdmuenchen.de/mitmachen