CSD 2022: Macht mit!

So basisdemokratisch war der CSD München selten: Das Orgateam lädt die gesamt Community zur Mitwirkung ein und macht alle Tore auf. Sowohl die Mottofindung als auch die Inhalte auf Bühne, im Livestream oder dem PrideGuide sollen öffentlich diskutiert und beschlossen werden.

Mottosuche mit Online-Präsentation am 9.2. um 19 Uhr

So ist seit dem 3.2. das Voting für die Mottosuche geöffnet. Nach einem öffentlichen Aufruf wurden 37 Vorschläge eingereicht, die bis zum 20.2. zur Wahl stehen. Auf der CSD-Website, auf Facebook und bei Instagram kann man alle Mottos sehen. Außerdem sie auf Plakaten in den Schaufenstern des des lesbisch-queeren Zentrums LeZ sowie im Sub, dem diversity-Café und im Café Regenbogen aus. Von der CSD- Webseite aus wird man zum Abstimmungstool geleitet. Um Mehrfachabstimmungen zu verhindern, muss man sich dort anmelden – etwas kompliziert, aber um des demokratischen Findungsprozesses willen kann man das auch mal machen. Hier geht´s zur Abstimmung: https://www.csdmuenchen.de/de/das-motto-2022.html

Die Mottos werden auch im Rahmen einer Zoom-Veranstaltung am Mittwoch, 9. Februar, 19 Uhr, live aus dem LeZ online vorgestellt und diskutiert. So können sich alle Interessierten eine Meinung bilden, bevor sie über ihren Favoriten abstimmen.

https://us02web.zoom.us/j/87346144401?pwd=M2FMMHBWWmVlSDNnZkdYbk9NYytEZz09

Start der Inhaltsredaktion: Montag, 7.2. 18:30 Uhr

Ob du einfach eine Idee oder ein Thema einbringst, eine Person oder eine Geschichte vorschlägst oder dich längerfristig im Team engagieren möchtest: Das Team ist über jede Verstärkung dankbar und sucht Menschen mit Engagement, Ideen und Leidenschaften, die dem CSD zu noch mehr inhaltlicher Vielfalt verhelfen möchten. Wer dabei sein will, wählt sich zu einem ersten Meeting und Ideenaustausch via Zoom am Montag, 7.2. um 18:30 Uhr unter diesem Link ein:

https://us04web.zoom.us/j/78714714515?pwd=7WoAVhixc3R7zUAGFSorZKT41aTW_2.1&fbclid=IwAR3cLgt_yFjY6SxtRJ0fW0CtmAQol5h2A2MiSe3zQW0iDTUT9HS8XgcJ-0s#success

Meeting-ID: 787 1471 4515

Wer an diesem Montag nicht dabei sein kann, kein Problem! Schreib eine Mail an: bernd@csdmuenchen.de, dann erhältst du Infos über weitere Treffen.

Alle Infos unter: www.csdmuenchen.de