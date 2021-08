CSD 2022 wird XXL

× Erweitern Foto: Mark Kamin CSD München 2021

Der nächste CSD in München wird mal so richtig groß: Vom 2. bis 17. Juli 2022 erwarten euch drei Wochenenden und zwei PrideWeeks! Das „Highlight-Wochenende“ mit Parade, Straßenfest, Bühnenprogramm oder RathausClubbing kommt ganz zum Schluss und steigt am 16./17. Juli. So soll der Pride entzerrt werden, damit auch die neuen Formate wie der Livestream oder die Radl-Demo, die in den Coronajahren 2020/21 so gut ankamen, ihren Platz finden.

Sollte es die Pandemie zulassen, planen die Veranstalter der CSD GmbH einen weitgehend gewohnten CSD und ergänzen ihn um die lieb gewonnenen Formate der letzten beiden Jahre. Freut euch schon jetzt auf eine vielfältige PrideWeek und den CSD München 2022!

www.csdmuenchen.de