CSD Kulturbühne: Vorverkauf startet

× Erweitern Foto: dreizehnvorzwoelf.de Resls Kollektivgarten

„Resls Kollektivgarten“ auf der Theresienwiese wir zum Hotspot des CSD München! Der kapert für einen Tag im Rahmen vom „Kultursommer in der Stadt“ die dortige Bühne und taucht sie in Regenbogenfarben. Unter den gütigen Augen der Bavaria können 500 Gäste am CSD-Samstag zehn Stunden lang ein buntes Programm verfolgen. Von Drag-Shows bis Singer/Songwriter, von Elektro bis Chorgesang ist alles dabei. Teile des Programms werden auch im CSD Livestream am Freitag/Samstag übertragen.

Und das ist das Programm:

12.00–15.30 DJ-SOUNDS

15.30-15.50 PASTA PARISA

15.50–16.15 MALONDA

16.15-16.50 FLAMYNGUS

16.50-17.00 RUBY TUESDAY

17.00-17.30 SEDA

17.30-18.00 TIL

18.00-18.30 AMY WALD

18.30-19.00 MATTHEW WOOD

19.00-19.30 ELENA RUD

19.30-20.00 OXA

20.00–22.00 DJ-SOUNDS

Da der Zugang aufgrund der Coronaschutzregeln limitiert ist, gibt es dieses Jahr ein Ticketsystem. Für fünf Euro (plus VVK-Gebühr) könnt ihr zwischen verschiedenen zeitlich gestaffelten Tickets wählen.

Karten gibt´s hier: https://dreizehn-vor-zwoelf.ticket.io/agwz8bsn/

Hinter dem Kollektivgarten steckt übrigens die Genossenschaft „Dreizehn vor Zwölf“, in der sich 13 Kulturschaffende aus dem Münchner Nachtleben zusammengeschlossen haben, darunter das auch in Szenekeisen bestens etablierte Harry Klein.

Samstag, 10.7. 12 bis 22 Uhr, Theresienwiese