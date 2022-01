CSD Mottosuche: Update!

× Erweitern Grafik: Frank Zuber CSD München_Mottosuche 2022

Welchen Themenschwerpunkt und welches Motto soll der CSD München 2022 haben? Diese Frage stellt das CSD-Orgateam auch in diesem Jahr der Community. Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante musste das Verfahren zur Mottosuche neu aufgesetzt werden. Was bleibt, ist der Einsendeschluss am Freitag, 28. Januar. Bis dahin könnt ihr euren Vorschlag (mit einer Begründung) unter motto@csdmuenchen.de einreichen.

Neu ist das Verfahren im Anschluss: Ab dem 3. Februar werden alle Vorschläge auf der Website des CSD München veröffentlicht und hängen sowohl in den Schaufenstern des des lesbisch-queeren Zentrums LeZ (Müllerstr. 26) sowie im Sub, dem diversity-Café und im Café Regenbogen aus.

Die Mottos werden auch im Rahmen einer Zoom-Veranstaltung am Mittwoch, 9. Februar, 19 Uhr, live aus dem LeZ online vorgestellt und diskutiert. So können sich alle Interessierten eine Meinung bilden, bevor sie über ihren Favoriten bestimmen. Das Tolle ist: Wer selbst etwas einreicht, kann dort vor Ort seinen Vorschlag pitchen und dafür werben – im Zweifel geht’s aber auch über Zoom.

Also nutzt die Woche, euch den Kopf über ein Motto zu zerbrechen, nehmt am Voting ab dem 3. Februar teil und macht den Munich Pride auch ein Stück zu eurem Pride!

