CSD München: Aktueller Stand

Noch fünf Wochen, dann fällt der Startschuss zu Münchens buntestem Sommerevent. Trotz der Corona-Bestimmungen wirde es auch 2021 einen Christopher Street Day (CSD) in München geben. Auf die lieb gewonnenen Highlights wie Politparade, Rathausclubbing oder das große Straßenfest am Marienplatz müssen die Fans leider noch einmal verzichten. Aber die sinkenden Inzidenzzahlen könnten noch so einiges zulassen, was letztes Jahr noch nicht möglich war.

Kernstück des CSD 2021 (Motto: „Proud. Human. Queer") ist der Livestream, der auch heuer wieder am CSD-Samstag acht Stunden von 12 bis 20 Uhr lang gesendet wird. „Es ist unsere Art, das Bühnenprogramm ins Internet zu verlegen“, so Cheforganisator Alexander Kluge. Der Livestream ist konzipiert als buntes Magazin aus Interview, Talks, Musik, Comedy und Live-Schalten zu den Hotspots des Geschehens außerhalb des Studios. Dem Magazinteil folgt eine virtuelle Tour durch zahlreiche Müncher Klubs, die bis in die späte Nacht hinein streamen.

Doch nicht nur am Bildschirm, auch live ist einiges geboten: Wieder werden sich Gruppen und Initiativen der LGBTIQ*-Community an rund 60 Demospots der Innenstadt präsentieren. Außerdem ist ein Liveprogramm in Planung, das auf einer der „Sommer in der Stadt“-Kulturbühnen steigen soll. Nicht zuletzt ist auch eine Radldemo angemeldet: Als Sternfahrt entlang fünf Strecken soll sie den Münchnerinnen und Münchnern CSD-Spirit vermitteln. Die Genehmigungen für Bühne und Sternfahrt stehen noch aus.

Dem CSD-Wochenende (10./11.7.) geht die PrideWeek voraus, zu dem bereits einige Veranstaltungen wie Führungen oder Gottesdienste angemeldet sind. Was sich rund um den Event aktuell tut, lest ihr auf der Website: www.csdmuenchen.de