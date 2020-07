CSD München: Demo-Spots

× Erweitern Grafik: Frank Zuber CSD Muenchen_Demospots

Eigentlich ist der CSD eine bunte Veranstaltung, die auf die Straße gehört. Das ist in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt möglich, aber es ist möglich! Neben den Regenbogenflaggen am Rathaus und an den öffentlichen Verkehrsmitteln lautet die Alternative zu Straßenfest und Parade: CSD-Demo-Spots. An rund 50 Stellen in der Innenstadt werden am Samstag, 11.7. von 12 bis 15 Uhr kleine Gruppen stehen, die die Regenbogenfahne hochhalten und ihre Anliegen sichtbar machen. Dabei dürfen weder Stände aufgebaut, Flyer verteilt oder Getränke ausgegeben werden, aber immerhin: Queeres Leben wird so im Herzen der Landeshauptstadt gezeigt - und das war das Anliegen der CSD-Macher.

Der Löwenanteil des CSD 2020 findet im Livestream am Samstag ab 12 Uhr statt. Alle Infos dazu und auch zu den Demo-Spots und allen Themen des CSD auf www.csdmuenchen.de