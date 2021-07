CSD München: Die PrideWeek läuft

× Erweitern Grafik: CSD München CSD MÜnchen_Motto 2021

Unter dem Motto "Proud.Human.Queer." feiert die bayerische Landeshauptstadt den CSD 2021. Schön, dass trotz der Corona-Beschränkungen eine ganze Menge möglich ist, jedenfalls deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Im Mittelpunkt steht wieder der CSD-Livestream, der am 9. und 10. Juli aus dem „Bellevue di Monaco“ gesendet wird. Da dem CSD heuer mehr Outdoor-Möglichkeiten offen stehen, wird es neben rund 60 Demospots in der Innenstadt auch eine CSD-Bühne auf der Theresienwiese und gleich zwei Radldemos geben, um queeres Leben erlebbar und die politischen Forderungen der Community im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Thematisch räumen die Organisatorinnen und Organisatoren in diesem Jahr trans* und inter* Menschen sowie der Situation von LGBTIQ* in Osteuropa einen besonders Platz ein, nachzulesen im PrideGuide-Magazin, das bereits erschienen und auch online verfügbar ist.

Alles, was ihr zu den Höhepunkten des Münchner CSDs wissen müsst, lest ihr im Anschluss, aktuelle Updates (wegen der sich ständig ändernder Bestimmungen dringend empfohlen!) findet ihr natürlich auf der CSD-Website. Happy Pride!

PrideWeek

Die PrideWeek 2021 startete am 3. Juli mit dem DYKE*MARCH #munich, der um 15 Uhr als Radldemo vor allem lesbische Sichtbarkeit in den Mittelpunkt rücken soll. Während der ganzen CSD-Woche sind Veranstaltungen geplant, von Online-Partys bis zu ganz realen Vernissagen, Filmabenden oder Zooführungen zur Homosexualität im Tierreich.

CSD Livestream

Themen und Talks, Gäste, Spiele und Entertainment: Das ist der CSD-Livestream, der am Freitag 9. Juli (20 bis 22 Uhr) und Samstag 10. Juli (12 bis 20 Uhr) ausgestrahlt wird. Der Ort des Geschehens ist symbolträchtig: Eure Hosts Bi Män (Künstlerin und DJ*) und Bernd Müller (Chefredakteur LEO-Magazin) begrüßen euch live aus dem „Bellevue die Monaco“, dem Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete mitten im Viertel. Hier empfangen sie Gäste aus allen Bereichen des queeren Lebens, aber auch Politiker*innen wie Claudia Roth. Es wird getalkt, diskutiert, aber auch geblödelt und gespielt. Dazwischen gibt’s viel Musik und zahlreiche Videoclips, die Gruppen und Vereine der Münchner Community extra zu diesem Anlass aufgenommen haben.

Demospots

Münchner LGBTIQ*-Vereine, Gruppen, Projekte, Einrichtungen und Netzwerke verteilen sich von 12 bis 15 Uhr an 60 festen Positionen in der ganzen Münchner Innenstadt zwischen Sendlinger Tor bis Odeonsplatz sowie Stachus bis Marienplatz und zeigen so ihre politischen Forderungen und Sichtbarkeit für LGBTIQ*s.

CSD Kulturbühne

Auf der Theresienwiese wird der CSD einer der „Sommer in der Stadt“-Kulturbühnen kapern und bespielen. 500 Karten staehen dafür zur Verfügung. Auf der Bühne selbst wird es ausschließlich um Musik mit jungen Bands, interessanten Künstler*innen, queeren Acts und natürlich um ein großartiges Miteinander unter freiem Himmel gehen.

CSD Radldemo

Das gab es seit 1993 nicht mehr: Die Community radelt durch München!1993 war es noch eine Aktion, die mangels Demo durchgeführt wurde, 2021 ist es die einzig machbare Alternative zur großen Pride-Parade. Wegen der Teilnahmebeschränkungen ist aktuell eine Sternfahrt von mehreren Startpunkten geplant, 1000 Gäste dürfen mitfahren. Wo die gemeinsame Schlusskundgebung stattfindet, ist noch nicht geklärt.

CSD Support Shop

Der LGBTIQ*-Spirit lebt von seiner Sichtbarkeit, Veranstaltungen wie der CSD müssen aber auch finanziert werden. Mit der „CSD München 2021 and forever“-Kollektion hast du nicht nur ein perfektes Outfit oder ein schickes, regenbogenbuntes Accessoire, sondern unterstützt die Veranstaltung auch finanziell. Den Shop findest du bei Spreadshirt (CSDMuenchenSupport) oder über ein Klick auf der CSD-Website.

Alle Infos zum CSD München 2021: www.csdmuenchen.de