Nürnberg: „Lasset die Prideweeks beginnen!“

Die wunderschöne Frankenmetropole hat dieses Jahr allen Grund zur Freude. Am 19. Juli steigt hier im angesagten Klub MACH1 ab 23 Uhr die „Offizielle Prideweeks Kickoff Party“, die „Pink Bananas“.

„Euch erwartet eine einzigartige und neue Location, grandiose DJs, heiße Go-Gos, ein STBG.Secret Floor, mega Sounds, kühle Drinks und wunderschöne Menschen – nämlich Euch“, so das queere Team der Party voller Vorfreude. Die „Prideweeks“ starten am 18. Juli und enden am 4. August, alle Infos dazu findest du hier: www.csd-nuernberg.de. Die „Pink Bananas“ mit Künstler*innen wie NICINATION und ROOFEY ist einer der vielen Höhepunkte, wir wünschen viel Spaß!

