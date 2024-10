Während das Oktoberfests in vollem Gange ist geht es hier am Freitag, den 4. Oktober, ab 22 Uhr los: Julie Fleischer und Gastgeber Erhyc liefern technoide Tracks. Highlight des Abends ist Drag-Host Rapha Laue, die mit ihrer Show der Menge einheizt. Bis 4 Uhr könnt ihr auf zwei Floors tanzen – ob sexy in Tracht oder doch im Club-Outfit, Hauptsache ihr seid dabei!

Am 1. November 2024 übernimmt Lupe aus Amsterdam mit einem neuen Mix elektronischer Musik aus Acid House und Disco die Turntables. An ihrer Seite sorgen Erhyc und Michelle Williams als Drag-Host für die richtige Stimmung. *mk

➡️ 4.10. und 1.11., Palais Club, Arnulfstr. 16, München,22 Uhr, www.palaisclub.de