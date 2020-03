Asyl-Demo am 9. März

× Erweitern Bubo_Wikepedia Commons

Am Montag, 9. März wird um 10 Uhr der Asylantrag einer lesbischen Frau aus Uganda verhandelt. Das Urteil könnte wegweisend bezüglich der Anerkennung von Verfolgung und somit des Flüchtlingsstatus von LGBTIQ* aus Uganda sein. Die Lesbenberatungsstelle LeTRa ruft daher am Verhandlungstag um 9:15 Uhr zu einer Demo vor dem Veraltungsgericht (Ludwigstr. 23) auf.Seit 2014 steht auf Homosexualität lebenslängliche Haft, auf die Beihilfe und Förderung zur Homosexualität sieben Jahre Haft. Aktuell gibt es auf staatlicher Ebene das Bestreben die Todesstrafe auf Homosexualität einzuführen. Religiöse und politische Autoritäten hetzen die Gesellschaft gegenüber LGBTIQ*-Menschen auf.

„Aktuell erhalten nur wenige lesbische Frauen aus Uganda ihr Recht auf Asyl in Deutschland", so Diana Horn-Greif von LeTRa. "Sie müssen in Lagern und Ankerzentren leben, können sich dort wieder nicht outen und müssen um ihre Abschiebung bangen. Deutschland benennt zwar Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsidentität als einen anzuerkennenden Fluchtgrund, doch deutsche Behörden sprechen den Personen entweder ihre Verfolgungsgeschichte ab oder deren Zugehörigkeit zum LGBTIQ*-Spektrum.“

Weitreichende Bedeutung für geflüchtete LGBTIQ*s aus Uganda

Der Prozess ist nicht nur für die Klägerin wichtig, sondern wird weitreichende Bedeutung für viele geflüchtete LGBTIQs aus Uganda haben. Seit Beginn des Berufungsverfahrens der Klägerin wird in manchen Gerichten explizit die diesbezügliche Entscheidung des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes abgewartet. Weit über hundert Zeugenberichte und NGOs bezeugen die Gefahr, der LGBTIQs in Uganda ausgesetzt sind. Doch diese lebensbedrohliche Gefahr wird zu meist von staatlicher Seite in Bayern nicht anerkannt. Das Urteil des Bayrischen Verwaltungsgerichtshofes könnte dies ändern. Allein von den bei LeTRa angebundenen lesbischen Frauen aus Uganda sind ca. 60 im Klageverfahren und ca. 25 noch im Asylverfahren. Die Entscheidungen über ihren Schutz und ihr Bleiberecht hängen von der Entscheidung des Bay VGHs am 9.3. ab.

