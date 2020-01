Demo gegen trans*feindliche Gewalt

× Erweitern Grafik: VivaTS Demo gegen transfeindliche Gewalt

"Gewalt gegen trans*Personen ist für uns Alltag geworden - besonders häufig werden Trans*Weiblichkeiten, und dabei vor allem Schwarze und Trans*Weiblichkeiten of Color angegriffen." So steht es im aktuellen Aufruf des VivaTS Selbsthilfe e.V., der seit 30 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe von und für trans* und non binary Personen organisiert. Im letzten Jahr ist die Zahl dieser Übergriffe auch in München angestiegen.

Zur Demo wurden verschiedene Trans*Aktivist*innen eingeladen, über die Situation in München zu sprechen. Um 13:00 Uhr beginnen die Reden am Stephansplatz, danach folgt eine Demonstration zum Gärtnerplatz, anschließend gibt es ein Meet&Greet im nahe gelegenen "Bellevue di Monaco".

Die Demonstration am 2. Februar soll zeigen: Trans*Rechte sind Menschenrechte. Viele Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen habe ihre Unterstützung bereits zugesagt.

Sonntag, 2. Februar, 13 Uhr, Stephansplatz München