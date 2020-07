Queeres München im CSD-Livestream

× Erweitern Grafik: Frank Zuber CSD München_Livetream_logo

Der Livestream ist das Herzstück der diesjährigen Feierlichkeiten zum Münchner CSD: Über 18 Stunden senden die Macher live aus dem Pride-Studio im lesbisch-queeren Zentrum „LeZ“, das damit seinen ersten großen Auftritt erlebt. Es gibt Talks zu politischen Themen und Fragen der Szene, dazu Musik, Live-Acts, Drag-Shows, außerdem Kurzfilme, Gewinnspiele und die lange Nacht in den Münchner Clubs.

Es ist ein Abenteuer, auf das sich das CSD-Team heuer eingelassen hat, einlassen musste. Coronabedingt war ein klassischer CSD nicht in Frage gekommen und so wurden Studiokulissen gebaut, Filme geschnitten und der Outdoor-Event CSD Bildschirm-affin gemacht. Ob es gelungen ist, kann jeder*r selbst entscheiden, Herzblut steckt jedenfalls eine ganze Menge drin! Und: Das Wetter spielt mit: Der 11. Juli soll regnerisch werden, also: PC, Tablet oder Handybildschirm an und auf CSD-Livestream geschaltet!

Was wann gesendet wird, erfahrt ihr auf www.csdmuenchen.de, den Stream seht ihr ebenfalls dort oder auf www.youtube.com/csdmuenchen und www.facebook.com/csdmuenchen.