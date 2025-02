Deutsche Eiche: Dein ultimativer Faschingsdienstag!

Mach dich bereit, denn am 4. März 2025 verwandelt sich die Reichenbachstraße vor der Deutschen Eiche in eine pulsierende Oase voller Glitter, Glamour und grandioser Beats – und DU bist herzlich eingeladen!

× Erweitern Foto: Deutsche Eiche

Was erwartet dich?

Einen Nachmittag lang Djs, Dragqueens und jede Menge entspanntes Feiern auf der Straße und im Rerstaurant der Eiche. Die Küche im Restaurant macht Platz für die Tanzfläche – aber keine Sorge, dein Hunger bleibt nicht auf der Strecke: Ein Imbisswagen in der Reichenbachstraße sorgt dafür, dass du gestärkt weiterfeiern kannst. An der Bar warten zudem deine Lieblingsdrinks darauf, dich zu erfrischen. Dieses Straßenfest ist nicht nur ein Event, sondern ein Statement: Hier feiern wir Vielfalt, Liebe und das Recht, genau so zu leben, wie wir sind!

Dein Guide für den Tag:

• Straßenfest: 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr direkt vor unserem Hotel

• Tanzfläche im Restaurant: Bis Mitternacht (Achtung: Zutritt nach dem First come, first served-Prinzip – also komm früh, wenn du deinen Platz sichern möchtest!)

4.3., Deutsche Eiche, Reichenbachstraße 13, München (zwischen Gärtnerplatz und Viktualienmarkt), deutsche-eiche.de