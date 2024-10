Die „Deutsche Eiche“ bei „Lebenslinien“ im BR

× Erweitern Foto: Deutsche Eiche Deutsche Eiche CSD

Die beliebte Sendung „Lebenslinien“ im Bayerischen Fernsehen, die montags um 22 Uhr ausgestrahlt wird, widmet sich am 11. November 2024 einem besonderen Stück Münchener Geschichte: Dietmar Holzapfel, dem Wirt der legendären „Deutschen Eiche“.

Expand Foto: Privat Dietmar Holzapfel Dietmar Holzapfel

Der Film beleuchtet die bewegte Lebensgeschichte dieses außergewöhnlichen Mannes – von seiner Kindheit, über sein Studium als Grundschullehrer bis hin zu seiner großen Liebe Sepp Sattler und seinem späteren Leben als Wirt des weltberühmten Hotels, Gasthauses und Badehauses im Herzen Münchens.

Die Dreharbeiten führten das Filmteam in den Süden Tirols, nach Ingolstadt und natürlich an den Ort selbst – die „Deutsche Eiche“ in München. Wer mehr über die faszinierende Biografie dieses Wirtes und die Entstehung eines internationalen Treffpunkts erfahren möchte, kann sich den Film nicht nur am Ausstrahlungstag, sondern auch bequem in der ARD-Mediathek anschauen.

Montag, 11. November, Bayrischer Rundfunk, 22 Uhr, www.br.de/br-fernsehen