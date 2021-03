Die größte Rainbow-Flag der Welt

× Erweitern Foto: manwalk / pixelio.de Regenbogenfest

Die Fraktion Grüne/Rosa Liste des Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt (BA2) möchte die Flächen auf der Theresienwiese für ein riesiges Kunstprojekt nutzen. Auf 3000-5000 Quadratmetern Asphalt soll dauerhaft eine überdimensionierte Regenbogenflagge markiert werden.

„Die Sichtbarkeit von gesellschaftlicher Vielfalt hat während der Pandemie extrem gelitten", so erklärt Fraktionssprecherin Meike Thyssen. „Städtische Aushängeschilder für die Akzeptanz von LGBTIQ*-Menschen, wie der CSD und das Hans-Sachs-Straßenfest, sind 2020 ausgefallen. Vermutlich auch 2021. Für zivilgesellschaftliche Einrichtungen der Community war und ist das besonders schwierig.“ Ihr Co-Sprecher Arne Brach, Initiator des Antrags, misst dem Projekt gar internationale Bedeutung bei: „In Europa gibt es queerfeindliche, politische Kräfte, die Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans* und inter* Menschen in die Unsichtbarkeit drängen und entrechten. Gerade München, der Weltstadt mit Herz, stünde so ein Bekenntnis gut zu Gesicht, das mit Sicherheit weltweit Aufsehen erregen würde.“

Die Finanzierung des Projekts ist ebenso wie die ausführenden Künstler und Künstlerinnen noch offen. Das Projekt steht am 8. März auf der Tagesordnung des BA-Plenums, danach wird sich dei Verwaltung damit befassen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht!