Dieter Reiter bleibt Münchens OB

× Erweitern Dieter Reiter

Zugegeben, diese Wahl war ein Favoritensieg. Dieter Reiter (Bild), seit 2014 Münchens Oberbürgermeister, wird weitere sechs Jahre die Geschicke der Landeshauptstadt leiten. Bereits im ersten Wahlgang am 15. März konnte er seine Konkurrenz deutlich auf Abstand halten – für die notwendige absolute Mehrheit reichte es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Darum war am 29. März eine Stichwahl, die erstmals als reine Briefwahl durchgeführt wurde, nötig. In die zog auch (vielleicht die eigentliche Überraschung) nicht etwa die grüne Kandidatin Katrin Habenschaden, sondern CSU-Mitbewerberin Kristina Frank ein. Im Endeffekt bleibt das aber eine Randnotiz, denn Reiter sicherte sich mit 71,7% den klaren Sieg.

Eine gute Nachricht, auch für die LGBTI*-Szene der Stadt. Dieter Reiter hatte sich in den sechs Jahren seiner Amtszeit als glaubhafter Unterstützer ihrer Anliegen erwiesen und kurz vor der Wahl noch das lesbisch-queere Zentrum LEZ eröffnet, das er einige Jahre zuvor bei seiner Rede zum CSD versprochen hatte.

Jetzt beginnen die Koalitionsverhandlungen im Münchner Stadtrat, der am 4. Mai erstmals gemeinsam tagen soll. Am wahrscheinlichsten gilt, dass München künftig von einer grün-roten Koalition mit Beteiligung der Rosa Liste und OB Dieter Reiter an der Spitze regiert werden wird. Auch das dürfte in der queeren Community für Feierstimmung sorgen.