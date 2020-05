DOK.fest heuer online

× Erweitern Foto: DOK.fest München Against The Current

Das DOK.fest München, das größte deutsche Dokumentarfilmfestival, findet in diesem Jahr bis zum 24. Mai online statt. Von den 121 Dokumentationen aus 35 Ländern ist diesmal zwar nur eine speziell für das queere Publikum dabei – die hat es aber in sich. Der isländische Streifen „Against The Current“ erzählt die Geschichte der trans* Frau Veiga Grétarsdóttir, die als erste Frau Island im Kajak umrundete – gegen die Strömung. Der Kampf mit der Arktischen See wird zum Symbol für ihren Lebensweg. Sozialisiert als Mann zwingt Veiga sich zunächst, den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Erst im Alter von 38 Jahren, als verheirateter Familienvater mit zwei Kindern und schwerer Depression, wagt Veiga den alles verändernden Schritt. Der Film (isländisch mit englischen Untertiteln) ist für 4,50 Euro unter www.dokfest-muenchen.de zu sehen.

LEO verlost drei Onlinezugänge! Wer „Against The Current“ gratis sehen möchte, schickt eine Mail an: verlosung@leo-magazin.de