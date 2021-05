High-Level-Heimkino

× Erweitern Foto: Outplay Films Le Premiere Marche

Auch in diesem Jahr wird das Internationale Dokumentarfilmfestival München (DOK.fest) online zu sehen sein. Vom 5. bis 23. Mai präsentieren die Macher unter dem Motto „Eyes Wide Open“ 131 Filme aus 43 Ländern und somit eine Auswahl der besten gesellschaftlich-relevanten und künstlerisch herausragenden Filme des Jahres.

In der Reihe „DOK.fokus Empowerment“ ist auch eine queere Dokumentation zu sehen: „Le Premiere Marche“ begleitet die Studierenden Youssef, Yanis, Luca und Annabelle auf ihrem Weg, den ersten CSD in einem Pariser Vorort auf die Beine stellen. Dafür müssen sie mächtig Klinken putzen, ignoranten Radiomoderatoren entgegentreten und immer wieder auf die Frage antworten, ob denn die Banlieue der richtige Ort für ihr Vorhaben sei. Aber die Vier halten enthusiastisch an ihrem Plan fest und wollen so nicht nur Vorurteile gegen Queers aufbrechen, sondern auch die Stigmatisierung der Bewohner*innen von Saint-Denis. Ein Porträt von vier charismatischen Aktivist*innen, die ihr politisches Anliegen mit Stolz, Engagement und Witz durchsetzen.

„Le Premiere Marche“ (70 Min.) von Hakim Atoui und Baptiste Etchegaray wird in französischer Sprache mit englischen Untertiteln gezeigt und kann für 6 € gestreamt werden. www.dokfest-muenchen.de