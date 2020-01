„D´Schwuhplattler“ erhalten Salvator-Preis

Seit drei Jahren vergibt die Paulaner-Brauerei den so genannten „Salvator-Preis“, mit dem jeweils drei soziale Projekte der Landeshauptstadt ausgezeichnet werden. Insgesamt 70.000 Euro und eine große Gala lässt sich die Brauerei das alljährlich kosten.

Am Abend des 22. Januar ging der dritte Preis in Höhe von 15.000 Euro an den wohl ersten schwulen Plattlerverein der Welt, „D´Schwuhplattler“ aus München. Sie wollen mit dem Geld ein integratives Tanzprojekt verwirklichen, das Menschen aus allen Kulturkreisen im Tanz vereinen soll.