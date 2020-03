Ein blutiger Spaß

× Erweitern Foto: deutsches theater münchen Sweeney Todd

Spätestens seitdem Johnny Depp mit seinem Barbiermesser Kehlen durchschnitt und Helena Bonham Carter die Opfer zu Fleischküchlein verarbeitete, kennt auch ein Musical-Ignorant das morbide Meisterwerk „Sweeney Todd“ von Stephen Sondheim.

Das Deutsche Theater München bringt nun (in Zusammenarbeit mit dem renommierten English Theatre Frankfurt) „Sweeney Todd – The Demon Barber of Fleet Street“ in einer englischsprachigen Neuinszenierung vom 4. bis 15. März zurück auf die Bühne. Die Geschichte von Rache und Kannibalismus kann man dabei hautnah erleben: Je 24 Gäste dürfen sich mit Programmheft, einem Glas Sekt und einem Plastikponcho ganz vorne in die „Bloody Seats“ setzen – mit Blutspritzern ist zu rechnen! Nie war schlechter Geschmack verlockender.

4. – 15.3., Deutsches Theater München, Schwanthalerstr. 13, München, www.deutsches-theater.de