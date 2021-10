Get The Party Started!

× Erweitern Foto: Miss Mary Party 1999

Es ist die Nachricht des Tages: Das Kabinett gab am 30. September neue Lockerugen der bayerischen Corona-Verordnung bekannt. Demnach werden Volksfeste künfitg erlaubt, vor allem aber dürfen Clubs in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober wieder öffnen. So kurzfristig die News auch daherkommt: Die meisten Clubbetreiber reagieren fix und wollen ihre Pforten am kommenden Wochenende bereits öffnen. Das Harry Klein macht zunächst nur am Wochenende auf und setzt auf Resident-DJs – die queere Garry-Klein-Mittwochsparty soll es erst ab November wieder geben. Im NY.Club wird an diesem Wochenende noch die Terrassen-Lounge bespielt. Da das eine Outdoor-Location ist, entfallen dort alle Masken, Kontakt- oder Abstandsreglungen – das Wetter spielt übrigens mit! Ab 8. Oktober will Inhaber Ken Koch seine Gäste auch wieder indoor begrüßen.

Ganz generell sind die Einschränkungen nicht mehr von der örtlichen Sieben-Tage-Inzidenz abhängig, aber überall gilt die 3G-Regel, nach der ausschließlich Geimpfte, Genesene und Getestete (PCR-Test) Zutritt zu den Partylocations haben.

Wir wünschen viel Spaß beim Feiern!