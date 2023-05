Es lebe die Königin!

× Erweitern Foto: Bernd Müller Maikönigin 2023: Tiffy Tölle

Die alte ist auch die neue Maikönigin: Tiffy Tölle (Bild) schaffte es ein zweites Mal, am Abend des 30. April zur "Seligen Münchner Maikönigin" gewählt zu werden. Mit dem Pink-Song "Never Gonna Dance Again" und sieben jugendlichen Tänzer*innen eroberte sie die Herzen des Publikums. Sechs Teilnehmerinnen stellten sich dem Gästevoting, Maiprinzessein wurde die "ewige Zweite" Daphny Ryan vor der erstmals zu diesem Wettbewerb angetretenen SAME4FAME.

Das Straßenfest vor dem Maifeiertag findet seit 2006 statt, doch so voll wie heuer war es nie. Bereits zum Fassanstich durch die Vernanstalter Sebastian Roos (Café Nil) und Ex-Selig Wirt Günter Kastner am frühen nachmittag war die Hans-Sach-Straße gut gefüllt, ab 18 Uhr gab es praktisch kein Durchkommen mehr. Ein feierfreudiges und durch DJ James Munich großatig bei Laune gehaltenes Publikum sorgte für eine rundum geglückte Premiere des queeren Festjahres. Wir gratuliere Tiffy Tölle zum Sieg und wünschen ein abwechslungsreiches Amtsjahr!